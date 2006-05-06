Росія назвала умову прогресу на переговорах про ЧФ

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що найважливішою умовою прогресу на переговорах щодо Чорноморського флоту РФ і збереження їх нормальної атмосфери є дотримання базових угод з питань перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України,

включаючи неухильне виконання умов щодо розміру орендної плати.

Як повідомляється на офіційному сайті МЗС Росії, 4 травня в Москві відбулося друге засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту і його перебування на території України, яка є складовою частиною Російсько-української міждержавної комісії, очолюваної президентами Росії і

України.

Минуле засідання стало черговим етапом в переговорному процесі з проблематики ЧФ РФ, що активізувався останнім часом. Початок було покладено на першому засіданні підкомісії, яке відбулося 14 лютого ц.р. у Києві. В березні-квітні переговори продовжилися в спеціально створених п`яти профільних робочих групах за окремими напрямами.

Результати другого засідання підкомісії показують, що сформований переговорний механізм дозволив краще прояснити позиції сторін, що є необхідною умовою досягнення взаємоприйнятних домовленостей, зазначає МЗС РФ. Відбулося певне зближення підходів до ряду військових аспектів діяльності флоту, питань врегулювання статусу військовослужбовців і членів їхніх сімей. Визначено

подальший алгоритм роботи в цьому напрямі.Водночас, підкреслює МЗС Росії, зберігаються значні розбіжності в позиціях сторін з таких важливих і принципових питань як інвентаризація об`єктів, що

орендуються Чорноморським флотом, переозброєння флоту, забезпечення безпеки мореплавання в Чорному і Азовському морях.

Росія готова продовжити роботу з цих питань в конструктивному руслі, виходячи з того, що можливість досягнення практичних результатів залежить від готовності обох сторін рухатися назустріч одна одній. Найважливішою умовою прогресу на переговорах і збереження їх нормальної атмосфери є дотримання базових угод з питань перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на

території України, включаючи неухильне виконання умов щодо розміру орендної плати, йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Третє засідання підкомісії відбудеться в липні-серпні в Севастополі.