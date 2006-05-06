Тарасюк привітав з Днем перемоги ветеранів війни-дипломатів
19:58, 06 травня 2006Політика
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Міністр вручив грамоти і цінні подарунки
Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК привітав з Днем перемоги ветеранів Великої Вітчизняної війни, які присвятили своє професійне життя дипломатичній службі.
Як повідомляє прес-служба МЗС, міністр подякував присутнім на церемонії ветеранам за їх неоціненний внесок у розбудову дипломатичних відносин України з багатьма країнами світу.
З нагоди свята Дня перемоги Б.ТАРАСЮК вручив ветеранам почесні грамоти та цінні подарунки МЗС України.
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