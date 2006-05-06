Тарасюк привітав з Днем перемоги ветеранів війни-дипломатів

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК привітав з Днем перемоги ветеранів Великої Вітчизняної війни, які присвятили своє професійне життя дипломатичній службі.

Як повідомляє прес-служба МЗС, міністр подякував присутнім на церемонії ветеранам за їх неоціненний внесок у розбудову дипломатичних відносин України з багатьма країнами світу.

З нагоди свята Дня перемоги Б.ТАРАСЮК вручив ветеранам почесні грамоти та цінні подарунки МЗС України.