Тарасюк привітав з Днем перемоги ветеранів війни-дипломатів

19:58, 06 травня 2006
Політика
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Міністр вручив грамоти і цінні подарунки

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК привітав з Днем перемоги ветеранів Великої Вітчизняної війни, які присвятили своє професійне життя дипломатичній службі.

Як повідомляє прес-служба МЗС, міністр подякував присутнім на церемонії ветеранам за їх неоціненний внесок у розбудову дипломатичних відносин України з багатьма країнами світу.

З нагоди свята Дня перемоги Б.ТАРАСЮК вручив ветеранам почесні грамоти та цінні подарунки МЗС України.

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