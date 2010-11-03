У центрі соціально-консервативної політики обговорять підсумки місцевих виборів

3 листопада о 18.30 у готелі «Київ» (конференц-зал «Кришталевий»), за адресою вул. Грушевського, 26/1 відбудеться засідання Центру соціально-консервативної політики (Україна) на тему: «Результати місцевих виборів: нові реалії». У обговоренні теми візьмуть участь: директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ; керівник соціологічної компанії R&B Євген КОПАТЬКО; політолог Дмитро ВИДРІН та ін. Акредитація за тел.: (050) 447-56-85

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