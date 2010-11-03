Тігіпко нарахував 4 проблемні питання у переговорах з МВФ

У переговорах України і МВФ щодо надання чергового траншу кредиту є чотири проблемні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Я можу сказати, що є чотири основні питання, які, я думаю, ми обговорюватимемо», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що серед цих питань, зокрема, виконання державного бюджету України. Крім того, С.ТІГІПКО допускає, що на переговорах підніматиметься питання виконання бюджету НАК «Нафтогаз України». «Є зауваження й пропозиції Міжнародного валютного фонду до Податкового кодексу», - додав він.

Також, за словами віце-прем`єр-міністра, МВФ і Україна обговорять питання пенсійної реформи. Зокрема, це стосується підняття пенсійного віку для жінок. «Це надзвичайно чутливі питання, особливо щодо підняття віку (пенсійного) для жінок. Можу сказати, що ми знайшли компенсатори, які зможуть фінансово зняти це питання для того, щоб ми не піднімали вік для жінок», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду почала роботу в Україні 3 листопада. «Візит добре підготовлений, ми проводили багато консультацій», - сказав міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Він зазначив, що принципових розбіжностей між Україною і МВФ на сьогоднішній день не існує, а є ряд питань, що вимагають технічного врегулювання. «Залишилися питання, які потрібно узгоджувати на технічному рівні», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.