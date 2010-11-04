Пшонка зробив Кузьміна своїм першим заступником

16:03, 04 листопада 2010
Політика
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Кудрявцев пішов "за власним"

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА призначив своїм першим заступником Рената КУЗЬМІНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України, зауваживши при цьому, що В.ПШОНКА іншим своїм наказом задовольнив рапорт про звільнення за власним бажанням Віктора КУДРЯВЦЕВА з посади заступника генпрокурора.

 

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