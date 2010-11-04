Пшонка зробив Кузьміна своїм першим заступником

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА призначив своїм першим заступником Рената КУЗЬМІНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України, зауваживши при цьому, що В.ПШОНКА іншим своїм наказом задовольнив рапорт про звільнення за власним бажанням Віктора КУДРЯВЦЕВА з посади заступника генпрокурора.