Путін згадав розмову з Черномирдіним перед поїздкою до Києва

Віктор Черномирдін погодився стати послом у Києві, розуміючи важливість України для Росії.

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав під час громадянської панахиди в Москві.

«Я ніколи не забуду нашу розмову перед його поїздкою до Києва. Я пам`ятаю, коли він мені сказав: якби ти до Америки мені запропонував поїхати або міністром стати, то я б відмовився. Але Україна дуже важлива для Росії – я поїду», - процитував В.ПУТІН слова В.Черномирдіна.

«Ніякого чванства, ніякої зоряної хвороби. Просто працював, причому працював успішно, ефективно. Нам не вистачатиме Віктора Степановича, ми збережемо пам`ять про нього і в серці, і в справах», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, В.Черномирдін був яскравою і талановитою людиною. «За що б він не брався, у нього все виходило. Поряд з ним завжди виникало відчуття надійності, грунтовності. У 1992 році, в найскладніший період вітчизняної історії, В.Черномирдін очолив уряд. Можна тільки здогадуватися, чого це коштувало, які це були навантаження і моральні, і фізичні. Віктор Степанович у все вникав сам, він усіх знав, і депутатів, і міністрів, і губернаторів», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, його уряд проводив дуже складні, непрості реформи в країні і він брав на себе відповідальність.