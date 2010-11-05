Київський губернатор нарахував регіоналам 100 місць у Київраді

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що в обласній раді буде 100 депутатів від Партії регіонів зі 148.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами губернатора, згідно з оприлюдненими сьогодні територіальною виборчою комісією результатами голосування, Партія регіонів на Київщині отримала 26,3% голосів виборців, «Фронт Змін» – 9,91%, «Сильна Україна» – 5,78%, «УДАР» – 8,18%, ВО «Свобода» - 3,48%. Проти всіх проголосували 14% виборців. Всього у Київській області явка виборців склала 51,6%.

Як зазначив А.ПРИСЯЖНЮК, найбільш активними були жителі сіл, де явка становила в середньому 57,6%, а у містах - 46,1%.

Говорячи про хід виборів, губернатор зауважив, що в цілому, незважаючи на окремі порушення, які були виявлені, вибори відбулися.

При цьому А.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що «втручання адмінресурсу з боку влади не було». «Зрозуміло, що я виборами задоволений. Ставка у мене була на цих виборах не на піар, а йти до людей і показати, що влада може робити і що вона робить. В результаті люди повірили нашій команді», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, серед міст обласного значення мерами від Партії регіонів залишилися ті самі люди у Броварах, Борисполі, Бучі, Українці, Вишгороді. У Боярці, Сквирі, Яготині також обрано міських голів від Партії регіонів.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чи можуть окремі політичні сили добитися визнання виборів недійсними і вимагати переголосування, А.ПРИСЯЖНЮК сказав: «Практично це неможливо, тому що ми діяли згідно з чинним законодавством. Тому я впевнено заявляю, що вибори пройшли згідно з чинним законодавством».

На запитання, чи можна говорити, що вибори пройшли демократично за умови неучасті у них опозиції, губернатор зауважив: «Не вина влади, що в БЮТі таке твориться, що вони не змогли знайти і висунути лідера». При цьому А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що він, як і раніше, готовий працювати з опозицією в конструктивному руслі.

Голова КОДА висловив упевненість, що вже через тиждень може відбутися засідання нової обласної ради.