Тігіпко: місцева влада повинна займатися двома речами

У деяких місцевих радах депутати від «Сильної України» працюватимуть в опозиції. Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі партії, заявив лідер «Сильної України» Сергій ТІГІПКО.

Він зазначив, що рішення про те, з ким депутати від «Сильної України» блокуватимуться в місцевих радах, буде прийнято після остаточного підрахунку голосів виборців, які взяли участь у регіональних виборах 31 жовтня.

За його словами, об`єднання можливе лише з тими політсилами, які розділяють програмні цілі «Сильної України». «Місцева влада повинна займатися двома речами – в першу чергу, це створення умов для інвесторів – українських і зарубіжних, і покращення якості життя людей. Якщо партії, з якими ми захочемо блокуватися, матимуть такі ж пріоритети, то робота можлива з ким завгодно. Якщо ж завдання у них будуть інші, то я вважаю, в таку більшість не потрібно йти», – підкреслив С.ТІГІПКО.

Політик вважає, що депутати його партії зможуть продемонструвати конструктивну роботу і в опозиції. «Ми зможемо надавати методологічну допомогу у вирішенні тих або інших питань. На центральному рівні в партії працюють Експертні комісії з різних напрямків, які вже сьогодні готові дати свої рекомендації на базі українського та зарубіжного досвіду з покращення тих послуг, які надає місцева влада населенню, й формування інвестиційного клімату», – зазначив політик.