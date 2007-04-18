Медведько потрапив у лікарню

15:57, 18 квітня 2007
Політика
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Обов`язки Генпрокурора виконуватиме Пшонка

Генеральний прокурор України Олександр Медведько Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА госпіталізовано у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокардією на фоні гіпертонічного кризу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

На час відсутності О.МЕДВЕДЬКА виконання обов’язків генерального прокурора України покладено на заступника генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ.

 

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