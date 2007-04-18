Президія НСНУ хоче розпустити фракцію Наша Україна

Фракція “Наша Україна” не приймала рішення про написання народними депутатами заяв про дострокове складення повноважень, хоч дане питання обговорювалося. Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело в фракції.

В той же час, джерело зазначило, що таке рішення прийнято президією партії “Народний Союз “Наша Україна”. За словами джерела, для того, щоб таке рішення було підтримане всією фракцією, всі партії, які входять до блоку “Наша Україна” мають прийняти аналогічне рішення.

В той же час, співбесідник УНІАН назвав це “абсолютно безперспективною ідеєю”.