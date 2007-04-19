ВР прийняла заяву щодо тиску на суддів КС

Верховна Рада України наполягає на припиненні тиску на Конституційний суд і притягненні до відповідальності осіб, винних у блокуванні КС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Верховної Ради України щодо неприпустимості екстремістських дій навколо діяльності КС, за ухвалення якої проголосували 246 народних депутатів із 258, зареєстрованих у сесійній залі.

У заяві наголошується, що Верховна Рада переконана в тому, що правове вирішення суперечливої ситуації, пов’язаної з різним баченням сторонами конфлікту положень Конституції України, можливе лише на основі визнання і виконання рішення Конституційного суду України.

Депутати наголошують, що такий підхід збігається з позицією ПАРЄ щодо подолання політичної нестабільності та зміцнення демократичних інституцій України, згідно з якою рішення КС має відігравати вирішальну роль у контексті правового залагодження політичного конфлікту.

«Однак реалії сьогодення свідчать про те, що Конституційний суд працює в умовах, які не є нормальними для діяльності органу, що має виносити доленосне для країни рішення. Створюється ситуація, яку не можна розцінити інакше, як тиск на суддів. Оприлюднюється компромат на них. Надмірна і неадекватна активність окремих політичних лідерів супроводжується неприпустимими заявами та коментарями, застосуванням неправомірних засобів політичного впливу, а також фізичної сили щодо суддів КС», - говориться в заяві.

Верховна Рада наголошує, що, оскільки незалежність і безсторонність суддів гарантовані Конституцією та законами України, відповідні правоохоронні органи мають своєчасно реагувати на будь-які спроби тиску та прояви неправомірного впливу на суддів КС. У зв’язку з цим Верховна Рада наполягає на негайному припиненні тиску на суддів КС та притягненні до відповідальності осіб, винуватих у вчиненні впливу на суддів КС.