БЮТ: Янукович примудрився розтратити незаслужено великий аванс

У БЮТ заявляють, що головним гальмом України на шляху до Європейського Союзу є нинішня влада.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби БЮТ, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН звинуватив опозицію в тому, ніби її діяльність перешкоджає отриманню позитивного результату на найближчому саміті Україна-ЄС.

Прес-служба БЮТ уповноважена заявити, що «неможливо в принципі вставляти владі палки в колеса по дорозі до Європи, оскільки за режиму ЯНУКОВИЧА Україна рухається в зовсім протилежний бік. Головним же гальмом на шляху до Європейського Союзу є сам ЯНУКОВИЧ та його антидемократична, антиєвропейська політика».

«Закономірним результатом цієї політики, абсолютно несумісної з європейською політичною культурою, і є зміна ставлення ЄС та основних європейських країн до України. За вісім місяців ЯНУКОВИЧ примудрився промотати той незаслужено великий як для нього аванс, що надали йому європейські політики після президентських виборів.

Щоб досягати реального успіху в переговорах з ЄС, мало вдягтися у дорогі європейські костюми і навіть у черевики із шкіри страуса. Для цього потрібно сповідувати європейські цінності та втілювати їх у життя», йдеться у заяві.