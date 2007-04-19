Депутат Волинець зняв побої від судді Станік і ”тупих предметів”

Керівники Міністерства внутрішніх справ виконують політичне замовлення своїх роботодавців з Кабінету міністрів та розпущеної Верховної Ради.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві народного депутата, голови Конфедерації вільних профспілок України Михайла ВОЛИНЦЯ.

За його словами, “нас лякають загрозою втручання Міністерства оборони у політичний конфлікт, між тим, самі вже реалізовують на практиці силовий сценарій розвитку подій за допомогою правоохоронного відомства”.

„Кризова коаліція”, - говориться далі в заяві депутата, - намагаючись втримати владу, що вислизає з їхніх рук, вдається до провокацій. Так, 18 квітня таку провокацію було вчинено проти народних депутатів, коли вони разом з групою прихильників опозиції брали участь у мирній ненасильницькій громадській акції протесту проти кримінального тиску на Конституційний Суд України та фактів корупції у Конституційному Суді”.

Як розповів М.ВОЛИНЕЦЬ: “Близько 10 години ранку я стояв біля паркану, який оточує будинок Конституційного Суду по вул. Горького. Раптом до мене підійшла суддя – доповідач Конституційного Суду Сюзанна СТАНІК, від якої тхнуло алкоголем. Вона в брутальній формі зажадала персонально від мене пропустити її до приміщення суду. На це я обґрунтовано відповів, що фізично не можу цього зробити, бо не затуляв вхід, а стояв перед парканом”. “Цей аргумент не справив на пані СТАНІК ніякого враження: вона почала брутально лаятись і кілька разів вдарила мене по обличчю”, - повідомив депутат, додавши, що фото і відео цього вчинку С.СТАНІК багаторазово демонструвалися в ЗМІ. Далі, за словами М.ВОЛИНЦЯ, на допомогу С.СТАНІК “наспів народний депутат від Партії регіонів Анатолій ГОРБАТЮК, який почав виламувати мені руки”. При цьому М.ВОЛИНЕЦЬ припустив, що цей напад на нього “був спланованою провокацією, розрахованою на те, що товариші по опозиції прийдуть на допомогу депутатові, зчиниться загальна бійка і це дасть привід для втручання загону спецпідрозділу “Беркут”, який застосує силу”. “Втім, організатори провокації помилилися у розрахунках: представники опозиції добре розуміли, з ким мають справу і чого слід чекати. Представникам, так би мовити, правопорядку лишилося зганяти злість на мені. Незважаючи на те, що я представився як народний депутат України, в порушення статусу народного депутата, співробітники підрозділу міліції спеціального призначення “Беркут” почали брутально відштовхувати мене та інших учасників акції без пояснення своїх дій. Заклики до припинення насильства з боку мене та інших народних депутатів від опозиції не справили на них ніякого впливу”, - розповів також М.ВОЛИНЕЦЬ. При цьому депутат додав, що бійці “Беркуту” схопили його за руки й ноги, і завдавши тілесних ушкоджень, перекинули через встановлений на тротуарі переносний турнікет.

За словами депутата, “дані тілесні ушкодження офіційно зафіксовані судово-медичною експертизою (Висновок Київського міського бюро судово-медичної експертизи № 3016 від 18 квітня 2007 р.)”. “Офіційно зафіксовано завдані мені численні синці, садна, пошкодження поперекової області та лівого тазостегнового суглобу. У висновку судово-медичної експертизи сказано, що зазначені пошкодження нанесено “тупими предметами”. Хто саме підпадає під це визначення, не уточнюється, але здогадатися неважко. За фактом неправомірних дій міліції стосовно мене та нанесення тілесних ушкоджень я подав повідомлення про вчинення злочину до Генеральної прокуратури”, - повідомив депутат.

Він також повідомив, що тілесних пошкоджень було завдано також народному депутату від БЮТ Руслану ЛУК’ЯНЧУКУ: “у нього, зокрема, серйозно пошкоджено руку”. “Про факти тілесних ушкоджень хоч комусь із представників владної коаліції нічого не відомо”. – сказав М.ВОЛИНЕЦЬ, припустивши, що мабуть, “саме тому, всупереч очевидним фактам, МВС стверджує, ніби тілесних ушкоджень нікому завдано не було і ніхто не звертався з заявою з цього приводу”.

Як повідомляв УНІАН, учора на прес-конференції заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Департаменту громадської безпеки Василь ФАТХУТДІНОВ повідомив, що вранці він був біля приміщення КС. Як зазначив В.ФАТХУТДІНОВ, під час розблокування входу до КС нікому не було нанесено тілесних ушкоджень, і співробітники міліції ні до кого не застосовували спеціальні засоби. Ці свої слова він аргументував тим, що ніхто з людей, які знаходились біля КС, не звернувся до міліції. За словами В.ФАТХУТДІНОВА, після того, як ситуацію вдалося вирішити, тобто розблокувати роботу КС, надійшла інформація про те, що начебто є загроза нанесення тілесних ушкоджень судді С.СТАНІК.