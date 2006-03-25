Сім років тому загинув В`ячеслав Чорновіл

Сьогодні в Івано-Франківську вшанували пам’ять Героя України, лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола, який загинув у ДТП 25 березня 1999 року.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам’ятника В.Чорноволу зібрались представники громадськості, керівники області та міста, жителі, студенти. До підніжжя пам’ятника лягли вінки і живі квіти.

Учасники мітингу вимагали оприлюднити правду про „загадкову загибель” В.Чорновола.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл загинув в автокатастрофі у березні 1999 року. За офіційною версією МВС, він загинув внаслідок випадкової ДТП під Києвом: автомобіль В.Чорновола врізався у "КамАЗ" з причепом, який розвертався на дорозі. Соратники В.Чорновола вважають його загибель політичним убивством.

НРУ створив спеціальну комісію для проведення самостійного розслідування обставин загибелі свого лідера.

21 березня лідер НРУ Борис ТАРАСЮК висловив сподівання, що цього року буде поставлено крапку в розслідуванні загибелі В.Чорновола і винні постануть перед судом.