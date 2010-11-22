Тимошенко: а який податковий кодекс пропонуєте ви?

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність розформування податкової міліції і скорочення прав Податкової адміністрації.

Про це вона сказала в інтерв`ю виданню Kyiv Post, відповідаючи на запитання: "А який податковий кодекс пропонуєте ви?"

"Є три принципові моменти. По-перше, повинна бути розформована податкова міліція. У ній немає необхідності. У минулому наша політична команда вже пропонувала подібні заходи. По-друге, необхідно зберегти спрощений режим оподаткування. Ним користуються люди, які ледве тримаються на плаву і часто працюють у декількох місцях, щоб звести кінці з кінцями. По-третє, слід звести всі складні роз`єднані виплати до соціального фонду до єдиної виплати в соціальний пенсійний фонд. При цьому ставку потрібно різко скоротити", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, існуючий рівень ставки єдиного податку є занадто високим. "Це змушує ховати доходи в тіні і заважає їх легалізувати. Її скорочення дозволить відкрити доходи і збільшити податкову базу і сукупні надходження до бюджету", - пояснила вона.

Лідер партії вважає, що Податковий кодекс, запропонований урядом, встановить перепону між підприємствами, які працюють за спрощеною і за стандартною системою оподаткування, та ускладнить співпрацю між ними.

"Необхідно викорінити привілеї для великого бізнесу, ухилення від сплати податків і зловживання офшорними податковими оазисами. Ми повинні дати підприємцям справедливу можливість захищати себе в суперечках з Податковою адміністрацією", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, необхідно різко скоротити права Податкової адміністрації та значно розширити права підприємців, щоб у них були рівні шанси в суді. "У новій системі не можна ні в якому вигляді допускати агресії або залякування з боку Податкової адміністрації до прийняття судового рішення. А в запропонованому сьогодні Податковому кодексі, навпаки, встановлюється система репресивних заходів", - зазначила лідер «Батьківщини».

"У плані податку на прибуток ми підтримуємо систему диференційованих ставок оподаткування, при яких багаті платять більше, ніж бідні. Також ми підтримуємо введення додаткових податків на предмети розкоші, зокрема, величезні вілли і садиби. Але що ж ми бачимо сьогодні? Спробу в останню хвилину з ходу прийняти Податковий кодекс за декілька місяців до того, як він повинен набути чинності. Великим заможним компаніям зі штатом бухгалтерів буде не складно пристосуватися. А ось у бідних верств суспільства такої розкоші не буде", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що при введенні таких значних змін у податкове законодавство необхідно відповідним чином роз`яснювати їх і давати час для коригування.