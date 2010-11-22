На Майдан вже кличуть киян

Учасники акції протесту, яка проходить на Майдані Незалежності в столиці проти прийнятого Податкового кодексу, закликають мешканців Києва приєднатися до них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один з учасників мітингу.

Зокрема, він закликав киян «припинити дивитися телевізор» і прийти на Майдан Незалежності.

Також організатори заходу заявили, що мають на меті розбити у центрі столиці «навіть не наметове містечко, а наметове місто».

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва сьогодні заборонив підприємцям проводити акції в центрі столиці з 22 по 26 листопада.

“Тобто, громадські організації мають звільнити центр міста”, - пояснив співрозмовник агентства УНІАН відповідне рішення суду.