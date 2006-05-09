Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в ім’я майбутнього України ветерани різних армій подадуть одне одному руку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні, виступаючи перед ветеранами біля меморіалу Великої Вітчизняної війни у Києві.

«Я переконаний, що прийде час і українські ветерани подадуть один одному руки в ім’я майбутнього країни. Я переконаний, що ми станемо свідками того часу, коли питання примирення стане для української нації реальністю», - зокрема сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому звертаючись до ветеранів кожної з армій він підкреслив, що глибоко шанує все пережите і пройдене ними, а також вірить в їхню мудрість. «Я бачу шлях до порозуміння, який – в щільній, щоденній праці, пліч-о-пліч, без марнослів’я, ділом, конкретними справами. І в цій праці постане ще одна надзвичайна перемога України», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що українська нація знайшла в собі сили вибачити німців, японців, поляків, і що давно настав час вибачити українцям одне одного. «Ви не раз дивилися смерті в очі, я прошу вас сьогодні не ховати свій погляд від сьогодення. Можливо ви по різному бачили майбутнє, але я переконаний, що кожен з вас бачив це майбутнє у вільній, суверенній, незалежній Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО звертаючись до ветеранів.

Також Президент від імені України висловив слова подяки і співпереживання іншим народам, пов’язані з втратами і болем, що вони зазнали під час війни. «Наш народ і сьогодні згадує всіх, всіх без обмежень і всіх без винятків», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також закликав український народ в День перемоги ще раз замислитися над цінністю миру, єдності та людської гідності.