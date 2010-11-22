Колона з Майдану вирушила до Адміністрації Президента

Окремі групи підприємців, які протестують на Майдані Незалежності в Києві, колоною вирушили до Банкової, до Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, решта пікетувальників залишається на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні. Вони розпочали свою акцію зранку на Майдані Незалежності, після чого ходили до Адміністрації Президента із вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.