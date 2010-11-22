Учасники мітингу на Банковій проголосували за розпуск парламенту

Учасники акції протесту підприємців проти нового Податкового кодексу мають намір зібрати 3 млн. підписів для проведення референдуму про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на мітингу біля Адміністрації Президента, де зібралося близько 2 тис. протестувальників.

Рішення про збір підписів, запропоноване організаторами мітингу, учасники акції підтримали одноголосно.

Вони мають намір упродовж тижня зібрати цю кількість підписів і надати інформацію до Центральної виборчої комісії для оголошення референдуму про розпуск Верховної Ради.

Зараз мітингувальники залишають вулицю Банкову та попрямують до Майдану Незалежності, де триває мітинг проти підписання нового Податкового кодексу.

Тим часом на Майдані Незалежності, за даними міліції, зараз перебувають ще близько 2 тис. учасників акції.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в Києві, грубих порушень правопорядку на даний час не зафіксовано.

Водночас учасники акції продовжують блокувати рух по вул. Інститутській біля Жовтневого палацу, а також на Хрещатику в районі Майдану Незалежності.