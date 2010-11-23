Акція протесту проти Податкового кодексу буде безстроковою

Акція протесту підприємців проти підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу буде безстроковою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам керівник прес-центру оргкомітету акції протесту підприємців Володимир ДОРОШ після засідання координаційної ради.

За його словами, наметове містечко на Майдані Незалежності залишатиметься до того часу, поки Президент не накладе вето на Податковий кодекс.

Крім того, керівник прес-центру зазначив, що у четвер відбудеться ще масштабніша акція проти підписання Податкового кодексу главою держави.

В.ДОРОШ також заявив, що організатори залучатимуть до акції студентів.

Крім того, він повідомив, що до Києва їдуть протестувальники з Харкова.

Організатори акції сподіваються, що кількість учасників мітингів проти підписання Податкового кодексу на Майдан Незалежності зростатиме.