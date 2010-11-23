Під сильним дощем підприємці ставлять намети на Майдані

Підприємці на Майдані Незалежності у Києві продовжують проводити акцію проти підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на Майдані під сильним дощем перебуває близько сотні підприємців.

Учасники акції продовжують встановлювати намети. У даний час на Майдані Незалежності встановлено сім наметів.

Підприємці заявляють, що вони не мають намірів припиняти акцію.