Підприємство Бродського 2 роки не платить до Пенсійного фонду

Глава Держкомпідприємництва і один з авторів Податкового кодексу Михайло Бродський зреагував на звістку про те, що Черкаський деревообробний комбінат, який належить йому, є боржником Пенсійного фонду.

Учора на сайті ТСНз`явилося повідомлення:

«Деревообробний комбінат, яким володіє Михайло Бродський, не платить внесків до Пенсійного фонду з серпня 2008 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаський Деревообробний комбінат», яким володіє голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський, заборговувало Пенсійному фонду 2 мільйони 529 тисяч гривень.

Підприємство не платило внесків в ПФ з серпня 2008 року і потрапило в список найбільших боржників в Черкасах» (кінець цитати).

Обком нагадує, раніше Бродський неодноразово заявляв, що пропагований ним Податковий кодекс переслідує мету наповнити Пенсійний фонд за рахунок малого бізнесу і «спрощенців».

Сьогодні чиновник спробував пояснити ситуацію на своєму блозі:

«Відповідаю з приводу Черкаського деревообробного комбінату.

У 2008 році, коли прийшла криза, в Україні зупинився ринок ДСП і меблів. Їх практично перестали купувати. Після кризи комбінат вже два роки, як не працює. Зараз він проходить процедуру банкрутства. Після реалізації майна насамперед був би погашений борг по пенсійному фонду. До речі, його розмір насправді 1 мільйон 400 тис., інше - це нараховані пеня і штрафи.

Визнаю, що ситуація достатньо некоректна. Ви, напевно, маєте рацію. Наступного тижня я особисто погашу з власних грошей цей борг, не чекатиму, поки буде реалізовано майно. Хоч насправді йшов звичайний процес банкрутства і борг би був погашений у будь-якому випадку.

Між іншому, існує дві великі різниці, коли я винен і коли винне підприємство, в якому я є акціонером. У останньому випадку йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю. А свої особисті борги я завжди повертаю.

До речі, коли ми купували комбінат у 2000 році, боргів у нього було 5 млн., з них більше 2 млн. по зарплаті і майже стільки ж - по пенсійному фонду. І ми тоді розрахувалися по всіх боргах» (кінець цитати).

Хороше питання поставили Бродському в коментарях до його «сповіді»:

«Михайло, а ось цікаво, погасили б ви борг «власними грошима» так оперативно, якби ця інформація не спливла в ЗМІ?

Напевно ні...і це дуже сумно для людини, яка так відстоює пенсії і м`ясо для бабусь, а що робить сам ?

Ех...і ви дивуєтеся потім, що вас і ваші ініціативи сприймають в штики і в суцільному негативі».