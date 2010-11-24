Відкриття фестивалю "Кіно в Погонах"

26 листопада в Культурному центрі "Кінотеатр "Київ" відбудеться урочисте відкриття Першого міжнародного фестивалю "Кіно в Погонах". У програмі фестивалю беруть участь 10 фільмів із 8 країн світу.

Всі фільми - переможці престижних міжнародних кінофорумів. Жанри фільмів різноманітні. Від ліричних мелодрам до комедії абсурду.

Гість фестивалю - загадкова постать французького кіно - актор і режисер Серж Бозон.

Фільм - відкриття фестивалю - "Франція" режисера Сержа Бозона.

Цей фільм визнаний кращим французьким фільмом в 2007 р. і отримав премію Жана Віго, видатну нагороду за досягнення в кінематографі.

Запрошуємо представників ЗМІ:

на Урочисте відкриття Першого міжнародного фестивалю "Кіно в Погонах" та перегляд фільму "Франція", що відбудеться 26 листопада о 18.00 в "Червоному залі" кінотеатру "Київ",

на майстер-клас Сержа Бозона 27 листопада о 14.00 в залі "Сінематека" кінотеатру "Київ".

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