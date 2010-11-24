Добкін каже, що Кернес може працювати 24 години на добу

Геннадій КЕРНЕС сьогодні склав присягу Харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, на першій сесії Харківської міської ради 6-го скликання Г.КЕРНЕСУ було вручено посвідчення та посадовий знак мера Харкова.

Промовляючи перед новим складом депутатського корпусу міської ради, Г.КЕРНЕС заявив: «Нова каденція міської влади Харкова не стане періодом застою і розчарувань» і наступні 4 роки «не стануть повторенням того занепаду, який мали у 90-х, і того хаосу, який був у середині 2000-х років».

За словами нового керівника міста, особисто він зробить «усе можливе, щоб вписати цей час в історію Харкова як час надій, що збулися. Мій мобільний телефон, який знають тисячі харків’ян, не буде ніколи вимкнений».

Г.КЕРНЕС пообіцяв, що робитиме усе для розвитку Харкова, назвавши одним із головних напрямків діяльності нової влади «курс на підвищення якості життя».

Він також звернувся до депутатів і представників усіх політичних сил з пропозицією об’єднати зусилля в ім’я харків’ян. «Я протягую руку підтримки і взаєморозуміння кожному, - сказав Г.КЕРНЕС, - хто хоче служити Харкову».

На сесії виступив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, який привітав депутатів і нового міського голову з обранням. За його словами, в особі Г.КЕРНЕСА Харків отримав «дуже ефективного менеджера, людину, яка здатна працювати 24 години на добу», яка «може заставити працювати всіх», кому віддали перевагу харків’яни. На думку М.ДОБКІНА, Харків має сьогодні «дуже сильний склад міської ради, потенціал величезний, можливості колосальні», і це «дає такі перспективи, які не реалізувати неможливо».

Як позитив М.ДОБКІН відзначив, що на Харківщині створена єдина команда, яка «без зайвого змагання і зайвого протистояння» здатна працювати на «творення і процвітання» Слобожанщини.

За підсумками виборів 31 жовтня 2010 року до складу депутатського корпусу Харківської міської ради 6-го скликання увійшли 100 депутатів.

Переважну більшість депутатів у міськраді отримала Партія регіонів.