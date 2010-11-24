«Підкріплення» для Майдану не пускали, бо ті їхали вночі?

З 15 листопада набрав чинності спільний наказ Міністерства транспорту і зв’язку та Міністерства внутрішніх справ України, який з метою забезпечення безпеки перевезення пасажирів забороняє з 22.00 до 6.00 маршрути автобусів, що здійснюють нерегулярні пасажироперевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив т.в.о. начальника Держдепартаменту ДАІ МВС України Анатолій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він заявив, що працівники ДАІ не випускали з різних регіонів України 22 листопада виключно ті автобуси, які мали технічні несправності, оскільки останнім часом саме через цю категорію транспортних засобів в Україні сталося кілька ДТП з тяжкими наслідками.

Водночас, звертаючись до організаторів масових акцій, А.ПАВЛОВСЬКИЙ запропонував їм не економити кошти, а замовлялт для перевезення людей виключно справні автобуси.