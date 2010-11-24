Янукович звільнив голів усіх райдержадміністрацій Києва
Розпорядження на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив голів усіх 10 райдержадміністрацій Києва.
Відповідні розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, Президент звільнив Віктора ПИЛИПИШИНА з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації, Вадима ЯГОДКУ - з посади голови Оболонської районної державної адміністрації, Сергія СУЩЕНКА - з посади голови Печерської районної державної адміністрації, Євгена РОМАНЕНКА - з посади голови Подільської районної державної адміністрації, Володимира МАЗЕПУ - з посади голови Святошинської районної державної адміністрації, Івана СИДОРОВА - з посади голови Солом`янської районної державної адміністрації, Оксану МИСОВСЬКУ - з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації, Юрія ЗАХАРИЧЕВА - з посади голови Деснянської районної державної адміністрації, Віталія СТАШУКА - з посади голови Дарницької районної державної адміністрації, Сергія САДОВОГО - з посади голови Голосіївської районної державної адміністрації.