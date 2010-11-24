Янукович звільнив голів усіх райдержадміністрацій Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив голів усіх 10 райдержадміністрацій Києва.

Відповідні розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Віктора ПИЛИПИШИНА з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації, Вадима ЯГОДКУ - з посади голови Оболонської районної державної адміністрації, Сергія СУЩЕНКА - з посади голови Печерської районної державної адміністрації, Євгена РОМАНЕНКА - з посади голови Подільської районної державної адміністрації, Володимира МАЗЕПУ - з посади голови Святошинської районної державної адміністрації, Івана СИДОРОВА - з посади голови Солом`янської районної державної адміністрації, Оксану МИСОВСЬКУ - з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації, Юрія ЗАХАРИЧЕВА - з посади голови Деснянської районної державної адміністрації, Віталія СТАШУКА - з посади голови Дарницької районної державної адміністрації, Сергія САДОВОГО - з посади голови Голосіївської районної державної адміністрації.