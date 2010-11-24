Янукович призначив 10 голів райдержадміністрацій у Києві (список)

Розпорядження на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив 10 голів районних в місті Києві державних адміністрацій. Відповідні розпорядження глави держави розміщено на його офіційному сайті. Зокрема, призначено Сергія СУЩЕНКА головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Сергія ЗІМІНА - головою Шевченківської райдержадміністрації, Василя АНТОНОВА - головою Оболонської райдержадміністрації, Петра МАТВІЄНКА - головою Подільської райдержадміністрації, Сергія РЮМШИНА - головою Святошинської райдержадміністрації. Також призначено Івана СИДОРОВА головою Солом`янської райдержадміністрації в Києві, Олександра ШЕВЧУКА - головою Дніпровської райдержадміністрації, Віктора ЖЕРЕБНЮКА - головою Деснянської райдержадміністрації, Сергія ВІТКОВСЬКОГО - головою Дарницької райдержадміністрації, Олександра НЕЗНАЛА - головою Голосіївської райдержадміністрації. Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив усіх попередніх голів 10 райдержадміністрацій Києва.

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