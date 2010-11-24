«БЮТ-Батьківщина» закликає вшанувати пам’ять жертв Голодомору

21:47, 24 листопада 2010
Політика
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Без використання партійної символіки

Блок Юлії Тимошенко та партія «Батьківщина» закликають співвітчизників взяти участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та акціях «Запали свічку» і «Голодомор-геноцид: пам`ятаємо», які запропонував провести Громадський комітет із вшанування пам`яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, «БЮТ-Батьківщина» підтримує звернення Громадського комітету із закликом згадати безвинно загиблих у Голодоморі, який був «безпрецедентним злочином, спрямованим не лише на фізичне знищення українців, але й на позбавлення українського народу його волелюбного духу, його ідентичності, викорінення навіть думки про свободу та власну державу».

«БЮТ-Батьківщина» підтримує заклик Громадського комітету до політичних сил не використовувати у цей день партійну символіку і підтримує концепцію проведення заходу «під державними прапорами із жалобними стрічками, на аполітичній основі». Блок в узгоджених з Громадським комітетом межах бере участь у підготовці акції.

«БЮТ-Батьківщина» закликає співвітчизників 27 листопада, в День пам`яті жертв голодоморів і політичних репресій, вшанувати пам’ять мільйонів українців, загиблих від Голодомору-геноциду.

У цей день відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку», під час якої вже не перший рік в пам`ять про померлих від Голоду українці запалюють вогники у своїх вікнах.

Основні заходи акції «Запали свічку» та «Голодомор-геноцид: пам`ятаємо» пройдуть біля Меморіалу пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років у столиці о 16.00, відтак у БЮТ розраховують на активну громадянську позицію киян та масову участь городян у жалобних заходах.

До Громадського комітету із вшанування пам`яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні входять Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, В`ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Іван ВАКАРЧУК, Дмитро ГНАТЮК, Іван ДЗЮБА, Сергій КВІТ, Ніна МАТВІЄНКО, Марія МАТІОС, Євген ЗАХАРОВ, Дмитро ПАВЛИЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Олег РИБАЧУК, Володимир СЕРГІЙЧИК, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ та інші відомі діячі.

 

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