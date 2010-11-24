Сіленков: влада Херсона перешкоджає вшануванню жертв Голодомору

Міська влада Херсона намагається перешкодити проведенню поминальної ходи у День вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Як повідомив кореспонденту УНІАН екс-губернатор Херсонської області, керівник Херсонської обласної організації партії «Наша Україна» Борис СІЛЕНКОВ, міський голова Херсона Володимир САЛЬДО оскаржив у Херсонському окружному адміністративному суді заявку ХОО «Наша Україна» на проведення 27 листопада о 15-й годині ходи з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Вказана хода має пройти від центральної площі обласного центра - Площі Свободи до пам’ятника Жертвам тоталітарного режиму по вул. Тираспільська.

«Це вперше за 6 років, коли місцева влада хоче заборонити громадську ходу вшанування пам’яті жертв тоталітарного режиму 1932-1933 років. Це неповага до загиблих. Такими діями ці «видатні політики» лише компрометують політику Президента», - переконаний Б.СІЛЕНКОВ.

За словами екс-губернатора, він має намір відстоювати у суді право херсонців вшанувати пам`ять загиблих від голоду земляків. За часів губернаторства Б.СІЛЕНКОВА було достеменно встановлено, що мешканці 361 населеного пункту Херсонської області зазнали тяжких репресій з боку влади і загинули під час голодомору 1932-1933 років.