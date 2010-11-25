У четвер, 25 листопада, о 18.30 у столичному кінотеатрі «Україна» відбудеться прес-конференція Людмили Гурченко перед прем`єрним показом фільму «Строкаті сутінки». До 75-річчя Людмили Гурченко Фонд соціальних ініціатив Кирила Дмітрієва організовує прем`єрний показ фільму «Строкаті сутінки». Велика актриса виступила продюсером картини і зіграла одну з головних ролей. Прем`єра відбудеться 25 листопада в кінотеатрі «Україна» в Києві.

«Людмила Гурченко – велика радянська актриса і творча ікона сучасності. Вона народилася в Україні, велику частину кар`єри зробила в Росії. Символічно, що ювілейна прем`єра її фільму відбудеться в Києві. Це свідчить про те, що культурні і суспільні зв`язки між Україною і Росією міцні як і раніше», - говорить засновник Фонду соціальних ініціатив та інвестор в українську економіку Кирил Дмітрієв.

Фільм розповідає про долю сліпого від народження музиканта, якому талант і людська доброта допомагають побачити навколишній світ.

Запрошення на прем`єру одержать талановиті діти, відомі діячі мистецтва, науки і спорту, бізнесмени і політики. Ювілейний вечір почнеться з прес-конференції, а завершиться світським прийомом.

Прес-конференція відбудеться за адресою: Київ, вул. Городецкого, 5. Акредитація на прес-конференцію: +7 964 721 50 86 Катерина Варзар Katerina.varzar@iconpe.com

+38 050 384 2875 Катерина Романовська Katerina.romanovska@iconpe.com

Запрошення на прем`єру Анастасія Ладіна nastya.ladina@p-t.com.ua

*** Людмила Марківна Гурченко народилася 12 листопада 1935 року в Харкові. Радянська і російська актриса театру і кіно, естрадна співачка. Народна артистка СРСР (1983). Лауреат Державної премії РРФСР ім. братів Васильєвих (1976) і Державної премії Російської Федерації (2004).

У кіно Людмила Гурченко дебютувала у фільмі Яна Фріда «Дорога правди» (1956). У тому ж році на екрани країни вийшла новорічна комедія молодого режисера Эльдара Рязанова «Карнавальна ніч», в якій головні ролі, за наполяганням Івана Пирьєва, зіграли відомий Ігор Ільїнській і студентка Людмила Гурченко. Фільм мав величезний успіх і на багато років полюбився глядачам, і завдяки ролі Лєни Крилової Гурченко стала всесоюзною улюбленицею. Наступного року актриса знялася в комедії «Дівчина з гітарою». Проте незабаром Гурченко проявила також і талант драматичної актриси, свідоцтвом чому її головна роль Марії у фільмі «Робоче селище» (1966). Переломним для неї став фільм Віктора Трегубовича «Старі стіни» (1973 р., прем`єра — 1974 р.), де вона виконала роль Ганни Георгіївни. Гурченко блискуче зіграла і заспівала в музичній стрічці «Солом`яний капелюшок» (1974 р., прем`єра — 1975 р.), поставленої Леонідом Квініхидзе.

Серед кращих робіт Людмили Гурченко можна назвати такі фільми як «Двадцять днів без війни» Олексія Германа, «Сибіріада» Андрія Михалкова-Кончаловського, «П`ять вечорів» Микити Міхалкова, «Вокзал для двох» Эльдара Рязанова, «Улюблена жінка механіка Гаврилова» Петра Тодоровського, «Польоти уві сні і наяву» Романа Балаяна.

Кирил Дмітрієв, президент фонду прямих інвестицій Icon Private Equity з капіталом під управлінням більше 1 млрд. дол.

До створення Icon К.Дмітрієв обіймав посади співкеруючого партнера і виконавчого директора фонду Delta Private Equity, провідного фонду прямих інвестицій Росії, під управлінням якого знаходиться капітал об`ємом 500 млн. дол.

Кирил Дмітрієв здійснив ряд знакових інвестиційних операцій в Росії: продаж банку DeltaBank компанії General Electric, банку DeltaCredit компанії Societe Generale, акцій телеканалу СТС Медіа компанії Fidelity Investments, телеканалу ТБ 3 холдингу Профмедіа, ГК «Національні Кабельні Мережі» холдингу «Базовий Елемент», продаж компанії «Комп’юлінк» консорціуму фондів і холдингу НТК банку «Росія».

У 2005-2006 рр. К.Дмітрієв був головою Російської асоціації прямого і венчурного інвестування.

Кирил Дмітрієв включений в список Молодих глобальних лідерів (YGL) Всесвітнього економічного форуму в Давосі, входить до складу Наглядової ради Промінвестбанку - дочірньої структури Зовнішекономбанку в Україні, а також входить до Наглядової ради журналу Harvard Business Review (Росія).

До приходу до фонду Delta Private Equity в 2002 р. К.Дмітрієв посідав посаду заступника генерального директора компанії «Інформаційні Бізнес Системи» (IBS), провідного російського провайдера інформаційних технологій. Раніше працював в інвестиційному банку Goldman Sachs в Нью-Йорку і в консалтинговій компанії McKinsey&Company в Лос-Анджелесі, Москві і Празі.

Кирил Дмітрієв має ступінь бакалавра економіки з найвищою відзнакою Стендфордського університету і МВА з найвищою відзнакою Гарвардського університету (Baker Scholar).