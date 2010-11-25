Підприємці вирушили на київські ринки - піднімати людей

Станом на 10.30 на Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 7 - 10 тис. підприємців, які протестують проти нового Податкового кодексу, повідомили УНІАН в Громадському русі “Відсіч”, що виступає співорганізатором акції.

При цьому як зазначили спів організатори акції, частина мітингувальників не змогла приїхати до Києва через перешкоджання зі сторони правоохоронних органів. Зокрема, зафіксовані випадки перекриття для проїзду транспорту мітингувальників Одеської траси, зі Львова замість планованих 1,5 – 2 тис. чоловік приїхало 700, через те, що в останній момент їм було відмовлено в перевезені. Як зазначають у “Відсічі”, протягом дня планується збільшення кількості людей, зараз частина активістів вирушили на київські ринки, аби закликати людей до участі в акції.