Федерацію профспілок звинувачують у тому, що «пізно прокинулися»

Підтримка Федерацію профспілок України основних вимог мітингу проти Податкового кодексу є нещирою, непослідовною і запізнілою.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, коментуючи заяву ФПУ з приводу ситуації, що склалася в Україні у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Податкового кодексу. Ця заява опублікована на сайті ФПУ та оприлюднена на мітингу протесту на Майдані Незалежності в Києві.

«Ніхто в незалежних профспілках не вірить у щирість цієї заяви, - сказав В.РОЙ. – Протести підприємців проти Податкового кодексу почалися не сьогодні і навіть не вчора. Вже кілька місяців, ще з літа, підприємці малого та середнього бізнесу борються зі спробами уряду перекласти на них, за допомогою нового податкового законодавства, основний податковий тягар в країні. Приміром, первинні профспілкові організації нашої федерації разом з організаціями підприємців брали участь у найперших, тоді ще не таких масових, як сьогодні, акціях протесту в регіонах, і пропонували розробникам Податкового кодексу конкретні пропозиції до нього. Тоді ФПУ чомусь не переймалися тим, що, я цитую заяву ФПУ: «декілька мільйонів громадян України, які зайняті в малому бізнесі, опинилися під загрозою втрати робочих місць». Сьогодні ж, коли на Майдані Незалежності – десятки, а по всій Україні – сотні тисяч людей вимагають від Президента України накласти вето на Податковий кодекс, коли мовчати стає просто непристойним, ФПУ «прокинулася» і нарешті побачила, я знову цитую їхню заяву: що «це може негативно позначитися на життєзабезпеченості десятків тисяч найманих працівників – членів профспілок».

На переконання В.РОЯ, про ці «декілька мільйонів» і «десятки тисяч» Василь ХАРА, голова ФПУ і народний депутат України, мав би згадати хоча б 18 листопада - тоді, коли він, чи його депутатська картка, голосував за ухвалення Податкового кодексу».

В.РОЙ також підкреслює, що в своїй заяві ФПУ ухилилася від висловлення свого ставлення до основної вимоги учасників мітингу – накласти Президентом України вето на Податковий кодекс.

«Про вето на Податковий кодекс ФПУ просто промовчала - ні «за», ні «проти», - зауважив В.РОЙ. – Вона лише закликала Президента, прем’єр-міністра та голову Верховної Ради дослухатися до вимог тисяч українських громадян і знайти можливості для врахування інтересів значної частини суспільства. По суті, це те саме, що сьогодні говорить влада: мовляв, ми обов’язково прислухаємося до людей, знайдемо компроміс, врахуємо пропозиції тощо”.

“На мою думку, сьогоднішня заява ФПУ лише зайвий раз підтвердила, що у конфлікті навколо Податкового кодексу вона, як і раніше, не на боці підприємців та найманих працівників», - підкреслив В.РОЙ.