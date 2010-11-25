Могильов вискочив до преси на 10 хвилин, і заявив, що у нього багато справ

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні доповів Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ про результати своїх закордонних відряджень, які відбулися останнім часом, зокрема до Брюсселю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Я сьогодні Президенту доповів по тих переговорах, які провів за кордоном, і які перспективи у нас по співробітництву далі», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Водночас на уточнююче питання, чи йшлося на зустрічі про ситуацію в країні, зокрема, з приводу акції протесту підприємців, міністр категорично заперечив, наголосивши, що мова йшла тільки про те, про що він сказав.

Слід зазначити, що анонсована сьогодні прес-конференція за участю А.МОГИЛЬОВА відкладалася. Зокрема, спочатку вона мала відбутися о 12.00, але потім її перенесли на 14.00, втім, після початку прес-конференції міністр внутрішніх справ з’явився на ній лише через 45 хвилин і пробув не більше 10 хвилин, а потім завершив зустріч з журналістами, пославшись на те, що у нього багато справ.