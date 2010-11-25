У міліції запевняють, що внутрішні війська до Києва не підтягують

Внутрішні війська МВС України перебувають в місцях своєї дислокації і несуть службу відповідно до розпорядку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВВ МВС України, спростувавши таким чином інформацію, яка з’явилась в окремих ЗМІ про те, що начебто до столиці підтягуються резерви внутрішніх військ через проведення масових акцій протесту підприємців.

«Ніяких додаткових підрозділів внутрішніх військ до Києва ніхто не підтягує», - сказали у прес-службі.