Наша Україна просить країни світу не пускати до себе мера Херсона

«Наша Україна» засуджує намір Херсонського міського голови Володимира САЛЬДО щодо заборони вшанування пам’яті жертв Голодомору і закликає країни світу не допускати його на свою територію.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії.

В заяві зазначається, що міський голова Херсона оскаржив у суді заявку партії «Наша Україна» на проведення 27 листопада заходів із вшанування пам’яті жертв Голодомору.

“Це вперше за шість останніх років, коли місцева влада хоче заборонити громадську ходу вшанування пам’яті жертв тоталітарного режиму. Незважаючи на те, що область понесла за роки сталінщини важких втрат”, - наголошується в заяві.

В партії нагадують, що мешканці 361 населеного пункту на території нинішньої області зазнали тяжких репресій з боку влади.

Херсонська обласна організація партії «Наша Україна» вимагає від міської влади дати дозвіл на проведення ходи і громадянської панахиди в пам’ять про мільйони безневинно закатованих наших співвітчизників.

Також «Наша Україна» наголошує, що “відповідно до міжнародної конвенції 1948 року «Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», будь-які спроби заперечення факту геноциду є протиправними діями і можуть стати предметом розгляду в міжнародному суді в Гаазі”.

“Цю конвенцію підписали 143 країни, зокрема, усі країни-члени ЄС. Факт здійснення в Україні геноциду (фізичного винищення голодом) встановлено українським судом”, - підкреслюється в заяві.

Українським законодавством Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом, і заперечення цього факту визнається протиправним як наруга над пам’яттю мільйонів жертв і приниження гідності українського народу, додали в “Нашій Україні”.

“Відтак країни, що підписали згадану Конвенцію 1948 року, мають відповідно реагувати на дії осіб, які заперечують факт Голодомору чи перешкоджають ушануванню пам’яті його жертв”, - впевнені автори заяви.

Тому «Наша Україна» звертається до держав-підписантів Конвенції, і насамперед членів Європейського Союзу, з вимогою “не допускати В.САЛЬДО та йому подібних діячів на свою територію”.