Янукович доручив забезпечити умови для лікування хворих на гемофілію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр міністру України Миколі АЗАРОВУ вжити заходів щодо забезпечення необхідної кількості лікарських препаратів для якісного лікування хворих на гемофілію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Крім того В.ЯНУКОВИЧ доручив за необхідності розробити та внести відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», а також врахувати необхідні кошти на лікування цієї хвороби у державному бюджеті 2011 року та наступних років.

Протягом 5 днів уряд має вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, які не забезпечили належну роботу щодо лікування зазначеної хвороби.

Голові Головного контрольно-ревізійного управління України Петру АНДРЄЄВУ доручено здійснити перевірку цільового використання коштів, передбачених на закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на гемофілію, зокрема щодо забезпечення конкурсних умов під час здійснення державної закупівлі таких ліків, відповідності їх цінової складової світовій кон`юнктурі.

Генеральному прокуророві Віктору ПШОНЦІ рекомендовано здійснити перевірку додержання вимог законодавства під час здійснення державних закупівель лікарських засобів, передбачених для лікування хворих на гемофілію.