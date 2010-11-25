Азаров у Єгипті рекламував українські податки - «найнижчі в Європі»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав єгипетських бізнесменів інвестувати в українську економіку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ заявив у Каїрі на Українсько-єгипетському бізнес-форумі.

«Ми запрошуємо єгипетський бізнес вкладати гроші в Україну. Такого низького оподаткування ви в Європі ніде не знайдете», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він пообіцяв єгипетським інвесторам державну підтримку.

Також прем`єр-міністр України висловив захоплення єгипетським діловим бізнес-кварталом Smart Village, і підкреслив, що Україна має намір вивчити єгипетський досвід при створенні власної так званої Силіконової долини.

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, існують великі перспективи для співробітництва України та Єгипту у галузі новітніх технологій.

Прем`єр-міністр України поінформував представників єгипетського бізнесу про хід переговорів з державним керівництвом Лівії та Єгипту, які одностайно зазначили, що політична стабільність, яку завдяки злагодженим діям нової влади здобула Україна, сприятиме розвитку торговельно-економічних та політичних відносин між українською державою та іншими країнами світу.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ перебуває з дводенним офіційним візитом в Арабській Республіці Єгипет.