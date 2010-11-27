ВО «Свобода» чекає вибачень від Януковича

У Житомирі міська організація ВО «Свобода» вшанувала пам`ять жертв Голодомору, виклавши лампадками мапу України.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася біля пам’ятника жертвам Голодомору «Сумуючий янгол» на Путятинському майдані. Перед цим понад сотня прихильників ВО «Свободи» пройшли скорботною ходою центром міста. По тому хвилиною мовчання присутні пом’янули загиблих під час Голодомору 1932-1933 років.

«Події 30-х років свідчать, що існуючий на той час окупаційний більшовицький режим не просто намагався винищити українську націю як таку, а передусім зламати її дух»,- наголосив під час акції голова обласної організації ВО «Свобода» Сидір КІЗІН.

За його словами, «сьогодні в Україні спостерігається подібна ситуація, коли українців хочуть поставити на коліна, викорінюючи дрібних і середніх підприємців». Він наголосив, що ВО «Свобода» цього не допустить і що його політична сила, «як і все українське суспільство, чекає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вибачення за публічне заперечення Голодомору як геноциду українського народу».