Ющенко: можливо, не сорок літ нам треба ходити по пустелі...

Колишні президенти України Віктор ЮЩЕНКО та Леонід КРАВЧУК заявляють про необхідність збереження історичної пам’яті задля успішного майбутнього Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО і Л.КРАВЧУК заявили сьогодні, виступаючи під час церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років біля Національного меморіалу Голодомору у Києві.

«Ми знаємо, що це був геноцид, ми знаємо винуватців, злодіїв і злочинців. Ми знаємо ще одну дуже важливу річ – що потрібно робити, щоб на українську землю ніколи не приходили такі страхіття», - сказав Л.КРАВЧУК.

За його словами, держава «мусить обов’язково берегти історичну пам’ять та будувати фортеці, які ніколи не дозволять нищити цю пам’ять».

Л.КРАВЧУК переконаний, що держава разом із церквою повинні захищати духовність нації та формувати високу національну свідомість.

«Ця держава має об’єднувати, а не роз’єднувати народ», - наголосив він.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що сьогодні до Національного меморіалу прийшло набагато менше людей, ніж у попередні роки.

«Але і це пройде, бо я знаю, що моя нація мудра, вона все зрозуміє, все вивчить і, можливо, не сорок літ нам треба ходити по пустелі, щоб навчитися вимовляти одне слово. У кожного з нас біографія є дуже простою: я – українець», - вважає В.ЮЩЕНКО.

За його словами, сьогодні пам’ять жертв Голодомору вшановують звичайні люди, «не дивлячись на формальності, не дивлячись на владу, її поведінку, її приклад, не дивлячись на політиків, тому що йдеться про людське, про українське, йдеться про нашу ідентичність».

В.ЮЩЕНКО впевнений, що традиція вшанування пам’яті жертв Голодомору продовжуватиметься і в майбутньому.

«Повернення правди про Голодомор - це велике змужніння нашого народу. Ми сказали правду про Голодомор, щоб кожен з нас і, власне, народ, подивився собі в очі, щоб зоглянув у величезну безодню минулого, яке поглинало наших дітей, нашу державу, нашу свободу і наш добробут, і усвідомив, що наш захист – це ми самі, це особиста готовність бути нацією, не боятися свого імені, не зраджувати свого брата, не шукати ні чужих ідолів, ні чужих столиць… А служити своєму стягові, бо він твоя воля, твоє життя і твоє майбутнє», - наголосив В.ЮЩЕНКО.