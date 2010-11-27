Тимошенко взяла участь у вшануванні жертв Голодомору

Українські церкви відправили панахиду

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Як повідомляє сайт БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО поставила свічку пам’яті біля столичного Меморіалу жертв Голодоморов. Представники Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви, Римо-католицької церкви в Україні відправили панахиду в пам`ять жертв Голодомору.

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