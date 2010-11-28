Качинський: Польща має добитися від Росії вибачень за Катиньську трагедію

Польська влада повинна добиватися від Росії вибачень та виплати компенсації родичам жертв Катиньської трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив лідер найпопулярнішої польської опозиційної партії „Право і справедливість” (PIS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, коментуючи ухвалу Державної думи Росії про визнання Катиньської трагедії злочином сталінізму.

„Мова про те, аби зробити з цього остаточні висновки, визнати провину, попросити вибачення та заплатити (відшкодування)”, - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ, якого цитує офіційний веб-сайт PIS.

На його думку, що якщо Росія цього не зробить, то ухвала Держдуми буде лише декларацією.

На переконання лідера PIS, влада Російської Федерації, яка є правонаступником Радянського Союзу, повинна визнати геноцидом розстріл польських військовополонених та працівників адміністрацій.

„Це необхідно визнати, бо, як говорив світлої пам’яті Президент, мій брат Лех Качинський, якщо це не було геноцидом, це значить, що геноцид буває лише тоді, коли мордують лише певні народи, а інші можна”, - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ.

Він зауважив, що росіяни називали Катинь „злочином” ще з 80-х років минулого століття.

Ну думку Я.КАЧИНСЬКОГО, польське керівництво може обговорити питання про виплати відшкодувань під час візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЄДЄВА до Польщі 6 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Державна дума Росії ухвалили заяву, у якій визнала Катиньську трагедію злочином сталінізму.

«Сімдесят років тому були розстріляні тисячі польських громадян, які утримувалися в таборах для військовополонених НКВС СРСР і в`язницях західних областей Української РСР і Білоруської РСР. В офіційній радянській пропаганді відповідальність за це лиходійство, що одержало назву Катиньської трагедії, приписувалася нацистським злочинцям», - говориться в заяві.

Зазначається, що на початку 1990-х років було визнано, що масове знищення польських громадян на території СРСР під час Другої світової війни стало «актом свавілля тоталітарної держави». Згідно з опублікованими матеріалами із секретних архівів, Катиньський злочин був здійснений за прямою вказівкою Йосипа Сталіна та інших радянських керівників, наголосили автори документа.

Держдума РФ висловила глибоке співчуття всім жертвам необгрунтованих репресій, їхнім рідним і близьким.

Довідка УНІАН. Радянський НКВС навесні 1940 року розстріляв більш як 20 тис. полонених громадян Польщі, більшість з яких були вбиті в Катині на території сучасної Російської Федерації. Полонених поляків розстрілювали також в інших республіках тодішнього СРСР, зокрема на території нинішньої України, зокрема в Харкові й під Києвом.