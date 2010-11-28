Лідери Майдану відмовилися розмовляти з Азаровим, від Януковича чекають вета

Координаційна рада підприємців, які виступають проти набуття чинності Податкового кодексу, сьогодні на своєму засіданні прийняла рішення не обговорювати з Кабінетом міністром жодних поправок до Податкового кодексу й вимагати винятково вето Президента.

Про це тижневику «Дзеркало тижня» повідомив прес-секретар Центрального штабу порятунку українського підприємництва Святослав ШВЕЦОВ.

За його словами, сьогодні підписаний підприємцями протокол буде переданий в Кабмін. Він містить "вимогу вето Президента, без усяких переговорів, без усяких зустрічей" із представниками уряду.

Як зазначив С.ШВЕЦОВ, підприємці не бачать жодного сенсу обговорювати будь-що із Кабінетом міністрів. Він нагадав, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у суботу, 27 листопада, доручив Кабміну узгодити разом з підприємцями поправки до Податкового кодексу, якщо це можливо. «Ми вважаємо, що це неможливо», — сказав прес-секретар.

«Отут уже крок за Президентом — або він ветує (Податковий кодекс), або ж він ветує і розпускає Кабмін», — зазначив С.ШВЕЦОВ.

Він наголосив, що після вето Президента повинна бути створена спільна комісія з розробки нового Податкового кодексу, який буде прийнятним для усіх сторін. При цьому С.ШВЕЦОВ зауважив, що "кілька місяців без Податкового кодексу країна цілком може прожити".