Лідери Майдану відмовилися розмовляти з Азаровим, від Януковича чекають вета

15:30, 28 листопада 2010
Політика
7106 0

У переговорах не бачать сенсу

Координаційна рада підприємців, які виступають проти набуття чинності Податкового кодексу, сьогодні на своєму засіданні прийняла рішення не обговорювати з Кабінетом міністром жодних поправок до Податкового кодексу й вимагати винятково вето Президента.

Про це тижневику «Дзеркало тижня» повідомив прес-секретар Центрального штабу порятунку українського підприємництва Святослав ШВЕЦОВ.

За його словами, сьогодні підписаний підприємцями протокол буде переданий в Кабмін. Він містить "вимогу вето Президента, без усяких переговорів, без усяких зустрічей" із представниками уряду.

Як зазначив С.ШВЕЦОВ, підприємці не бачать жодного сенсу обговорювати будь-що із Кабінетом міністрів. Він нагадав, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у суботу, 27 листопада, доручив Кабміну узгодити разом з підприємцями поправки до Податкового кодексу, якщо це можливо. «Ми вважаємо, що це неможливо», — сказав прес-секретар.

«Отут уже крок за Президентом — або він ветує (Податковий кодекс), або ж він ветує і розпускає Кабмін», — зазначив С.ШВЕЦОВ.

Він наголосив, що після вето Президента повинна бути створена спільна комісія з розробки нового Податкового кодексу, який буде прийнятним для усіх сторін. При цьому С.ШВЕЦОВ зауважив, що "кілька місяців без Податкового кодексу країна цілком може прожити".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter