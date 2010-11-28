Азаров каже, що добре розуміє вимоги підприємців

Прем`єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ абсолютно зрозумілі вимоги протестуючих проти Податкового кодексу підприємців.

Про це він повідомив в ефірі ICTV в неділю, коментуючи вчорашні зустрічі з ними на Майдані Незалежності в Києві.

«В основному йшлося про систему спрощеного законодавства (спрощену систему оподаткування – УНІАН). Мені не зовсім зрозуміло, чому ті люди, які відпрацьовували ці питання на рівні наших експертів, не достатньо уважно вислухали цих людей. Оскільки те, що вони (підприємці - УНІАН) мені казали, у мене абсолютно не викликало ніяких запитань і заперечень. Я уявляю собі роботу на ринку при мінус 15 градусів. Як там щось записати, як там включити касовий апарат? Мені ці речі зрозумілі. Я, щоправда, дуже серйозно хочу, щоб через років 5-10 у нас ці люди працювали в упорядкованих приміщеннях», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зауважив, що коли буде створено нормальні умови для нормальної роботи підприємців, тоді встановлюватимуться контрольні і касові апарати.