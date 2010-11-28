Азаров знайшов два способи врахувати вимоги підприємців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що найближчими днями Верховна Рада внесе зміни до Податкового кодексу з урахуванням вимог підприємців.

Про це він повідомив в ефірі ICTV в неділю, коментуючи вчорашні зустрічі з ними на Майдані Незалежності.

Прем`єр зазначив, що у понеділок, 29 листопада, планується погодити зміни, які необхідно внести до документу, і надалі, якщо президент вирішить його ветувати, то парламент на своєму засіданні внесе узгоджені зміни.

Другий варіант, зауважив М.АЗАРОВ, полягає в тому, що президент після аналізу підготовлених пропозицій підписує Податковий кодекс, проте за умови, що він набуває чинності після внесення узгоджених змін.

«Парламент збирається, голосує ці зміни, і вони набувають чинності одночасно з набуттям чинності Податкового кодексу. Тобто, практично, два варіанти абсолютні рівнозначних за результатом. Різниця лише в тому, що або ми одразу починаємо працювати над бюджетом, або ми цю роботу повинні відкласти на якийсь проміжок часу. І тоді ця справа дещо ускладниться», - зазначив прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що бюджет у будь-якому випадку має бути прийнятий до 20 грудня.

«Підкреслюю, що ми налаштовані дуже рішуче щодо термінів. У будь-якому разі ми повинні прийняти бюджет до 20 грудня», - сказав М.АЗАРОВ.