Регіонал пояснив, що для нардепів-сумісників притримують місця у ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що парламент не приймає рішення стосовно депутатів-сумісників у зв`язку з планованою адміністративною реформою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому Верховна Рада не приймає рішення про складання повноважень народними депутатами, які суміщають роботу у виконавчих структурах влади з депутатськими повноваженнями.

За словами О.ЄФРЕМОВА, «відіграє роль те, що очікується адміністративна реформа, яка припускає поєднання або скорочення цілого ряду державних інститутів, і у зв`язку з цим корпоративний зв`язок у депутатському корпусі припускає наступне: якщо ті керівники, які сьогодні працюють на міністерських посадах або в різних комітетах, будуть звільнені від займаних посад, то вони не зможуть повернутися на роботу до парламенту». «І це стримує розгляд цього документа (про припинення депутатських повноважень УНІАН)», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він вважає, що адміністративна реформа буде проведена найближчим часом.