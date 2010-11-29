Голова ЦВК звинуватив Конституційний суд у «зловживанні правом»

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що Конституційний Суд України виявив бездіяльність, оскільки не надав офіційного тлумачення норми Конституції за поданням ЦВК про строк повноважень Верховної Ради для визначення дати проведення парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

"Ми сприймаємо таку бездіяльність не тільки як ігнорування з боку поважного державного органу подання організаторів виборів, а й як нехтування суспільними потребами. А в широкому сенсі - як зловживання правом", - сказав В.ШАПОВАЛ.

Голова ЦВК зазначив, що Конституційний Суд 18 листопада 2010 року надав лише висновок стосовно відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вимогам визначених статей Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 77, 103, 136, 141 та до розділу ХУ "Перехідні положення" Конституції України).

У цьому висновку, зокрема, зазначено, що "право обирати і бути обраним було реалізовано громадянами України на останніх виборах до Верховної Ради України та Президента України на умовах п’ятирічного строку періодичності виборів".

В.ШАПОВАЛ підкреслив, що зазначений висновок оприлюднено до проведення засідання ЦВК, на якому частиною її членів було порушено питання щодо оголошення початку виборчого процесу з виборів народних депутатів України відповідно до статті 77 Конституції України. "Доводиться констатувати, що Конституційний Суд України не дав відповіді на питання, яке цікавить не тільки ЦВК, а й є одним з найбільш гострих на сьогодні з огляду на різні інтереси, що існують у суспільно-політичному середовищі", - зазначив він.

Крім того, наголосив голова ЦВК, суспільство не отримало будь-якої інформації про реакцію КСУ на подання Центральної виборчої комісії з відповідного питання. В.ШАПОВАЛ підкреслив, що подібний спосіб реагування з боку одного державного органу (навіть якщо це суд) на законні звернення іншого державного органу є абсолютно неприпустимим.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Центральна виборча комісія ухвалила звернення до Конституційного Суду України, в якому невідкладно розглянути її подання щодо тлумачення ч.1 ст.76 Конституції 1996 року стосовно строків повноважень Верховної Ради, обраної 30 вересня 2007 року, для визначення дати проведення чергових парламентських виборів.

Того ж дня Верховна Рада України направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлено дати проведення чергових виборів Президента та народних депутатів.

У перехідних положеннях законопроекту чітко встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента – в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).

Довідка УНІАН. 1 жовтня Конституційний Суд скасував зміни до Конституції, внесені у грудні 2004 року (так звану “політреформу”), якими термін повноважень ВР був збільшений з 4-х до 5-и років.

У статті 77 чинної Конституції вказано: “Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України”.

19 листопада КС визнав конституційним законопроект, яким передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

Водночас згідно із Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV. Вибори до ВР 6-го скликання відбулися 30 вересня 2007 року.