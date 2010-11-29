Губернатор принесе Азарову кількасот претензій до Податкового кодексу

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА попросив прем’єр-міністра України Миколу АЗАРОВА врахувати зауваження підприємців області у Податковому кодексі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі голови ОДА з підприємцями, директорами ринків, представниками громадської організації «Асоціація Хмельницьких ринків» та профспілки «Захист підприємців Хмельницького».

«Я попросив Миколу АЗАРОВА (під час зустрічі з ним - УНІАН), щоб думки підприємців Хмельниччини, думки влади були максимально враховані при обговоренні експертною комісією Податкового кодексу», - зазначив В.ЯДУХА.

Він додав, що отримав від прем`єра згоду зустрітися з підприємцями, чітко визначитися з конструктивними пропозиціями, сформулювати їх і терміново передати в Кабінет міністрів України та в Адміністрацію Президента.

«Податковий кодекс на сьогодні – це живий організм, до якого можна внести певні поправки. Всього у процесі обговорення ми опрацювали близько 600 пропозицій, з них узагальнено 150, враховано близько 100 пропозицій», - зауважив В.ЯДУХА.