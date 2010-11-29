У київському метро поїзд «розірвався» на дві частини
16:42, 29 листопада 2010Політика
22037 0
Між Лівобережною і Гідропарком
Сьогодні на Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену під час руху потяга сталося роз’єднання двох вагонів.
Як повідомили УНІАН у київській міліції, інцидент стався о 15.44 на перегоні між станціями «Лівобережна» і «Гідропарк».
За наявною у міліції інформацією, роз’єдналися другий і третій вагони потяга. Постраждалих немає.
На місці інциденту працюють ремонтні бригади метрополітену. Рух потягів на даній ділянці поки припинено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter