У київському метро поїзд «розірвався» на дві частини

16:42, 29 листопада 2010
Політика
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Між Лівобережною і Гідропарком

Сьогодні на Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену під час руху потяга сталося роз’єднання двох вагонів.

Як повідомили УНІАН у київській міліції, інцидент стався о 15.44 на перегоні між станціями «Лівобережна» і «Гідропарк».

За наявною у міліції інформацією, роз’єдналися другий і третій вагони потяга. Постраждалих немає.

На місці інциденту працюють ремонтні бригади метрополітену. Рух потягів на даній ділянці поки припинено.

 

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