Підприємці заявляють, що на зустріч з Азаровим їх ніхто не кликав

Представники підприємців, які протестують на Майдані Незалежності у Києві проти набуття чинності Податковим кодексом, провели зустріч з представниками уряду на чолі з міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ у Кабінеті міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у Громадському русі “Відсіч”, що виступає співорганізатором акції.

За інформацією громадського руху, всього у зустрічі брали участь представники 127 підприємницьких організацій.

Як зазначили співорганізатори акції, серед цих людей частина до сьогодні перебувала на «дуже обережних позиціях», їхні організації не брали участі у протестах, і досі вони відмовлялися від політичних вимог та виступали за співпрацю із владою.

Однак сьогодні, як зазначають у "Відсічі", ситуація дещо змінилася. Урядовці на чолі з Ф.ЯРОШЕНКОМ пропонували спілкуватися до пізнього вечора, обговорювати кодекс і надавати пропозиції. Натомість, після третього виступу один із представників підприємців запитав присутніх, хто з них виступає за ветування Податкового кодексу, після чого усі проголосували за вето.

Після цього учасники зустрічі з боку протестуючих громадян залишили приміщення.

У “Відсічі” також зауважили, що не отримували ніякої інформації чи запрошення на зустріч з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, про яку сьогодні заявляла його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО заявив, що представники підприємців, які протестують на Майдані Незалежності у Києві, не прийшли на переговори до прем`єр-міністра М.АЗАРОВА. «Микола Янович був готовий зустрітися з підприємцями сьогодні о 12.00, але вони не прийшли», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.