Янукович - прокурорам: нікому ніяких поблажок

Янукович вимагає від прокурорів рішучих кроків у розкритті резонансних справ

Київ. 30 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від прокурорів рішучих кроків у розкритті резонансних справ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи у Генеральній прокуратурі на урочистих зборах з нагоди професійного свята працівників прокуратури.

«Вимагаю рішучих кроків з розкриття резонансних справ (не буду їх називати, оскільки ви їх і так добре знаєте). Сподіваюсь побачити у цьому напрямку професійні та ефективні дії працівників прокуратури. Ще раз наголошую – принцип тут має бути один: жодної політики, нікому ніяких поблажок – тільки закон», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Після своєї промови разом із генпрокурором Віктором ПШОНКОЮ глава держави вручив ордени, медалі і почесні звання ряду працівників прокуратури.

Серед запрошених на урочистості були колишні генпрокурори Михайло ПОТЕБЕНЬКО, Святослав ПІСКУН, Геннадій ВАСИЛЬЄВ, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, Патріарх ВОЛОДИМИР, народні депутати.